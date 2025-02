Barcelona não está focado na disputa pelo título da LaLiga

O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, disse que sua equipe está focando apenas em si mesma depois de vencer o Sevilla por 4 a 1 no domingo e ficar a dois pontos do líder da LaLiga, o Real Madrid .

Robert Lewandowski , Fermín López , Raphinha e Eric García marcaram gols quando o Barça aproveitou o empate no clássico de Madri no sábado para deixar apenas dois pontos separando os três primeiros colocados na Espanha , com o Atlético de Madrid ainda em segundo, um ponto à frente do Barça em terceiro.

“Não nos importamos com os outros clubes”, disse Flick em entrevista coletiva após um fim de semana que reacendeu a disputa pelo título na Espanha.

“Temos que fazer o nosso trabalho. Fizemos isso muito bem hoje. Queremos focar em nós mesmos, não nos outros times.”

O Barça está invicto em 11 jogos em todas as competições em 2025. Eles marcaram quatro ou mais gols em sete dessas partidas.

O técnico do Atlético, Diego Simeone, disse no sábado que o time é o melhor do país.

“Acho que na LaLiga há quatro ou cinco times que são realmente bons”, respondeu Flick quando os comentários de Simeone foram apresentados a ele.

“Somos um deles. Temos nosso estilo, como queremos jogar. Focamos nisso, não nas outras coisas.”

A vitória do Barça contra o Sevilla no Sanchez Pizjuán no domingo não ocorreu sem obstáculos.

O gol inicial de Lewandowski foi rapidamente anulado por Ruben Vargas , com Ronald Araújo então forçado a sair lesionado após 20 minutos. O defensor passará por testes em um problema no tornozelo na segunda-feira.

O substituto López restaurou a liderança do Barça no início do segundo tempo, com Raphinha marcando o terceiro antes de López ser expulso aos 15 minutos, apenas 15 minutos depois de entrar em campo.

Flick ficou especialmente satisfeito com a forma como sua equipe encarou o jogo, com García marcando o quarto gol no final para os 10 homens selarem a vitória.

“Estou muito orgulhoso do time porque quando recebemos o cartão vermelho, é uma boa lição para nós”, disse ele.

“Não é o nosso estilo nem a maneira como queremos jogar, com uma [formação] 4-4-1, mas defendemos muito bem e, claro, marcamos novamente, então estou muito feliz com isso.”

Os jogadores do Barça serão recompensados ​​pela vitória com três dias de folga, já que Flick aproveitará o tempo livre no meio da semana, conquistado por se classificar diretamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões, para dar um descanso ao seu time.

“Agora temos uma boa situação e queremos que continue assim”, disse Flick. “Quando ganharmos três pontos hoje, eu disse três dias de folga.

“Então, o time tem três dias para se recuperar. Eles merecem. Eu disse para não fazerem coisas estúpidas, cuidem do seu corpo, da sua recuperação, então na quinta-feira começamos a nos preparar para a próxima partida contra o Rayo [Vallecano] na segunda-feira.”