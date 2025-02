Barcelona vence Rayo Vallecano e assume liderança do Espanhol

O Barcelona é o novo líder do Campeonato Espanhol 2024/25. Nesta segunda-feira (17), o Barça venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Robert Lewandowski, na partida de encerramento da 24ª rodada de La Liga.

Dessa maneira, o Barcelona aproveitou os tropeços de Real Madrid e Atlético nesta rodada, que empataram seus jogos, e assumiu a liderança pelo saldo de gols, com os mesmos 51 pontos do clube merengue. Os Colchoneros estão na terceira posição, com 50.

Ao mesmo tempo, o Barcelona acabou com a sequência de nove jogos de invencibilidade do Rayo Vallecano, a melhor da história do clube em La Liga.

Além disso, Lewandowski chegou aos 20 gols nesta edição do Espanhol e é o artilheiro isolado, com três a mais que Mbappé, do Real Madrid. O atacante polonês, inclusive, briga pela chuteira de ouro do futebol europeu, com 32 gols na temporada, somando todas as competições.

Barcelona x Rayo Vallecano

O Barcelona conseguiu se impor e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo, mas sofreu uma grande pressão nos minutos finais. O gol foi marcado por Lewandowski, após pênalti marcado com auxílio do VAR. Além disso, o Rayo ficou na bronca com a arbitragem pelos critérios e também por um polêmico gol anulado marcado por De Frutos.

Na segunda etapa, o jogo seguiu equilibrado. Apesar do maior domínio da posse de bola por parte do Barcelona, os donos da casa tiveram dificuldades de encontrar espaços na defesa adversária. As melhores chances foram do brasileiro Raphinha, mas a bola não entrou e o placar de 1 a 0 prevaleceu até o apito final.

Jogos da 24ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Sexta-feira (14/2)

Girona 1×2 Getafe

Sábado (15/2)

Leganés 3×3 Alavés

Osasuna 1×1 Real Madrid

Atlético de Madrid 1×1 Celta

Villarreal 1×1 Valencia

Domingo (16/2)

Espanyol 1×1 Athletic Bilbao

Valladilid 0x4 Sevilla

Mallorca 3×1 Las Palmas

Betis 3×0 Real Sociedad

Segunda-feira (17/2)

Barcelona 1×0 Rayo Vallecano