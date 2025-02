Barcelona x Rayo Vallecano em LaLiga: onde assistir ao vivo e horário

No Estádio Olímpico Lluis Company, o Barça tem a possibilidade de assumir a liderança de LaLiga, já que uma vitória deixaria a equipe catalã com os mesmos 51 pontos do Real Madrid. No primeiro critério de desempate, o confronto direto, o time de Hansi Flick levaria a melhor.

O ge transmite Barcelona x Rayo Vallecano, às 17h, em tempo real.

O Barcelona é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol, com 48 pontos. Atrás apenas de Atlético de Madrid (50) e Real Madrid (51). Caso o time catalão vença o Rayo Vallecano, assume a liderança da competição. A equipe visitante também faz boa campanha e ocupa a sexta colocação, com 35 pontos somados até aqui.