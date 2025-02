Base de pilar da passarela sofreu deslocamento de mais de 1 metro com movimento do Rio Acre

Os trabalhos de recuperação da Passarela Joaquim Macedo seguem a todo vapor no centro da capital acreana. As obras estão sendo executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre).

Os trabalhos também ocorrem no calçadão do Novo Mercado Velho, que enfrenta uma forte erosão desde o ano passado.

O Deracre informou, nesta quinta-feira (6), por meio de nota, que a base de um dos pilares da passarela sofreu um deslocamento de cerca de um metro e meio. Para evitar novos movimentos, estacas estão sendo cravadas ao redor da base, fortalecendo a estrutura.

As equipes estão finalizando a estrutura de sustentação da passarela, com a montagem de uma torre metálica para garantir sua estabilidade.

“Cumprindo determinação do governador Gladson Cameli, estamos acompanhando de perto a recuperação da passarela para garantir mais segurança e prolongar a vida útil da estrutura”, afirmou a presidente Sula Ximenes, que visitou as obras nesta quinta-feira.

Uma barreira metálica está sendo instalada na base do pilar para evitar desmoronamentos de terra sobre a estrutura.

“Para isso, está sendo utilizado um equipamento chamado bate-estaca, que fixa as peças metálicas no solo, garantindo a eficácia da contenção. Além disso, a parte inferior da passarela está sendo reforçada para reduzir os impactos das cheias do rio, protegendo a estrutura contra possíveis danos causados pelo aumento do nível da água”, informou o Deracre.

A previsão é que as obras sejam concluídas em até sete meses.