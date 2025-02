Mesacast divulgou o momento exato do beijo entre Aline e Thamiris durante a festa de ontem.

O grande assunto do dia na casa foi o beijo entre Aline e Thamiris, que até deixou a carioca preocupada com a relação da baiana com Diogo foi esclarecido para o público.

O vídeo do momento foi exibido no Mesacast, programa dedicado a comentar tudo sobre o reality.

Veja: