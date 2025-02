BBB 25: Camilla diz gostar de Eva e Renata, e Thamiris rebate: “Pra mim, elas são falsas desde o início”

Em uma mini DR, Camilla diz para a irmã que gosta de Eva e Renata, e Thamiris diz: “Pra mim, elas são falsas desde o início.”

Camilla e Thamiris têm uma mini DR sobre Eva e Renata. Camilla afirma gostar delas, mas agora as vê como alvos no jogo. Thamiris, por outro lado, diz que sempre achou as duas falsas e que não força relacionamentos dentro do confinamento.

Camilla: “Falei pra elas ontem: ‘gente, relaxa, vamos curtir, tá de boa mesmo, não sei o quê…’ Aí, gente, toda hora ‘não sei o quê’… Eu falei pra elas que lá fora quero super ter contato com vocês, gosto muito de vocês, só que agora eu tô real pro jogo, cara.”

Thamiris: “Com quem?”

Camilla: “Com a Renata e com a Eva. Thamiris, eu gosto delas real e gosto da energia delas, só que, pro jogo agora, elas são meu alvo, tá entendendo? E acabou, tá tudo bem… Tipo assim, você não bateu com elas, mas eu bati.”

Thamiris: “Gente, não é sobre ‘bater ou não bater’, Camilla. Nunca aconteceu isso comigo, nunca aconteceu de bater ou não bater, mas eu não sou uma pessoa que fica forçando barra. Pra mim, o que tem que acontecer, acontece. Eu, Maike e Gabriel, a gente super conversa. Você vê eu indo lá em cima? Você vê eu forçando barra?”