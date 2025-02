BBB 25: Diogo chama Vitória para esclarecer suas escolhas no Sincerão

Ele explica que escolheu Aline por seguir seu coração, independentemente do que os outros pensassem. Vitória questiona a prioridade dada a Aline no jogo, e Diogo argumenta que esperava ser salvo por ela e Vinícius, mas respeitou a decisão deles. Ele afirma que sua conexão com Aline não poderia ser apagada por um único momento ruim.

Vitória reconhece que pode ter sido dura em suas palavras e pede desculpas, explicando que tomou as dores de Aline. Ela justifica sua visão com base no que ouviu de Giovanna e Gracy, dizendo que confiou no que elas relataram sobre a decisão de Diogo no Confessionário. Diogo, por sua vez, critica a atitude de Gracy, que inicialmente o apoiou, mas depois o atacou publicamente, o que ele considera contraditório.

Por fim, Diogo conta que decidiu se mudar para o Quarto Fantástico para se afastar da energia negativa, convencendo sua mãe a fazer o mesmo para buscar um ambiente mais leve.