BBB 25: Diogo critica escolha de imunidade e questiona estratégia de aliados

Diogo criticou a escolha de Aline e Vinícius de imunizarem Guilherme e Delma, pois eles não estavam ameaçados, ao contrário dele e de sua mãe.

Diogo: “Em relação à Aline e Vinícius, eles tinham o poder de imunizar uma dupla. O Gui e a Dona Delma não eram alvo de ninguém. Eles não estavam numa posição de que iriam pro Paredão. […] Quem tava na reta era eu e minha mãe.”

Eva argumentou que Aline e Vinícius evitaram conflito com aliados. Renata questionou se houve críticas à escolha dos Joãos e sugeriu que a indicação de Aline e Vinícius ao Paredão foi por Vitória e Mateus.

Diogo considerou injusto colocar Vitória e Mateus novamente e afirmou que, apesar de conversar com Vinícius, não tem proximidade com ele, mas pretende falar com Aline depois.