BBB 25: Giovanna analisa estratégia de Diogo no jogo e descarta possibilidade de romance com Renata

Giovanna: “Pra ele, no jogo, falando esteticamente, como uma ancestralidade, é muito mais interessante ele ficar com uma mulher preta do que chegar tipo, na Renata, que é padrão.”

Gracy: “Não, ele nunca chegaria nela.”

Giovanna: “Nunca, nunca. E se não vai ficar comigo, vai ficar com quem? Com Camilla e com Thamiris?