BBB 25: Gracyanne defende Diego de críticas e questiona grupo sobre atitudes no jogo

Gracyanne e Dani conversavam sobre Diego e como ele tem sido percebido no jogo. Gracy revelou que, quando está presente, as pessoas evitam falar dele e, quando falam, ela prefere esclarecer direto com Diego.

Gracy: “Quando eu estou, as pessoas realmente não falam do Diego. E o que falam, ou eu questiono quando eu sei, ou pergunto pro Diego!” Ela citou um exemplo recente: “Di, esse negócio de você ficar avoado, como funciona? Porque as pessoas estavam perguntando isso.”

Dani avaliou que o próprio grupo afastou Diego: “Eles mesmos, com essas atitudes que tiveram, estão jogando o Diego pra jogar com outras pessoas.”

Gracy concordou: “Já jogaram. Eu falei isso lá no quarto. E é isso, eu acho corretíssimo.”