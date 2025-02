BBB 25: Maike e João Gabriel descobrem ‘Quarto Secreto’ após descuido de Tadeu Schmidt

Uma conversa entre brothers na madrugada desta quarta-feira (5) no Apê do Líder chamou atenção. É que João Gabriel e Maike notaram uma atitude de Tadeu Schmidt que indicou que Gracyanne Barbosa não foi eliminada do programa.

Os brothers cogitam ser um Paredão falso, mas nem sonham com a eliminação de Giovanna. “Agora é Gracy e Giovanna voltando do Paredão”, cravou Maike.

“Vocês acham que foi fake? Eu acho que não”, opina Renata, e Gabriel concorda. “É muito cedo pra ter esse negócio fake. O negócio é tirar pessoas.”

Em seguida, João Gabriel fala sobre o “descuido” de Tadeu Schmidt ao anunciar a eliminação da dupla. “O Tadeu estava rindo demais. Eu achei muito risonho hoje. Nos outros Paredão ele estava muito sério”, diz o goiano.

Eva discorda, e Maike concorda com João. “Estava sim. Achei isso também. Falando meio que feliz”, acrescenta o brother.

“Não era um embate, os dois eram amigos. A Gracyanne voltar não vai impactar a casa. A galera vai ficar surpresa porque é Paredão falso”, afirma João Pedro.

“Paredão Falso só impacta mais se forem duplas rivais. Tipo ‘caraca, venci’ e a dupla pega e volta”, reflete Renata.