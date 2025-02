BBB 25: Renata vence a prova do anjo e joga Mateus no castigo do monstro

Renata vence a prova do anjo que aconteceu neste sábado (15), e jogou Mateus no castigo do monstro sem saber que o público irá interferir.

Monstro Poltrona do Confessionário

Se vestir de poltrona, e sempre que tocar o som, deve entrar no confessionário e só sair quando puder.

A Prova do Anjo vem com uma novidade! Além da disputa pelo colar da imunidade, o Castigo do Monstro terá uma dinâmica interativa.

O público decide! A cada rodada, vocês poderão votar no gshow para liberar ou manter o participante no Castigo, que terá o Confessionário como tema.

Cada rodada dura cerca de 2 horas, e a votação abre sempre na primeira hora. O Castigo só termina no programa de domingo (16)!