Thamiris teve crise de choro neste sábado (22), ao perceber que ficará com os braços presos na fantasia do castigo do monstro.

Guilherme colocou Thamiris no Castigo do Monstro, cuja fantasia é de cobra, limitando principalmente os movimentos dos braços.

Esse castigo já ocorreu em outra edição, e a participante precisará de ajuda para comer, abrir portas e, em algumas situações, até para se movimentar mais rápido.

Veja o vídeo: