BBB: Delma passa mal e pensa em apertar o botão de desistência por conta do ‘Tá com Nada’

Guilherme tentou acalmá-la, explicando que só pode sair quando o botão estiver verde e sugerindo que ela espere e reflita. Delma, no entanto, insiste que quer sair, pois não suporta a restrição alimentar imposta pelo “Tá com Nada”. Ela considera a situação humilhante, relembrando dificuldades passadas relacionadas à comida, e reafirma sua decisão de não continuar no jogo.

Gui: “Não adianta desistência com o botão vermelho, só pode ser ele verde, então vai ser o tempo da senhora respirar e decidir. A senhora não vai fazer nada que não queira. Se a senhora realmente quiser ir, a senhora vai, mas a senhora vai esperar. Vamos esperar o botão ficar verde, conversar…”

Delma: “Eu quero. Eu quero ir. Esse negócio de Tá com Nada, eu não vou aguentar passar por isso não, Guilherme, isso é muito humilhante pra mim! A minha inteira me humilhei por prato de comida, não vou fazer isso aqui não, na frente do Brasil todo! […] Você sabe que meu problema é a comida, eu não vou.”