Na manhã de hoje (07/02) Diogo resolveu mudar o visual tirando a barba e causando reações diversas dentro da casa do BBB 25, mas a que mais chamou a atenção do público foi a de Aline que pulou nos braços do ator incrédula com o que estava vendo.

Aline: “Tá lindoooo! AHHHH! Véi, você tem umas covinhas enormeees! Aiii! Tá lindo! Sério, tá lindo! Genteeee… Sério, tá lindo demais. Meninoo, que isso. É bom que agora eu tenho uma desculpa, que tem outra pessoa para beijar na casa.”