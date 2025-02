BBB: Maike supõe que a edição só esteja passando as partes boas de Diego dentro do programa

Maike: “Às vezes, tão pegando a parte que…”

Gabriel: “Que é ‘boa para ele.”

Ele apontou que o público pode se identificar com certos comportamentos de Diego, o que pode influenciar sua percepção. Preocupado com a imagem do grupo, Maike sugeriu mudar o foco da estratégia para evitar que sejam vistos como vilões enquanto Diego, apesar de seus erros, pareça inocente.

Maike: “As pessoas se identificam com essas coisas que ele tem, saca? As pessoas se identificam e é natural. É até por isso que eu fiquei… Mano, vamos ver se a gente consegue mudar o foco? Numa dessas, tá a gente sendo um vilão e o cara sendo o inocente, sendo que tá fazendo várias besteiras.”

Ele também mencionou que momentos sensíveis de Diego podem estar sendo exibidos de forma a gerar empatia no público.

Maike: “E aí lá fora não passa isso. Passa ele tendo umas crises. Tem que ser falado mesmo pras pessoas se tratarem, é sério, é foda, mas mano…”