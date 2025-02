BBB25: após a formação do paredão, Thamiris e Camila discutem com Vitória

Vitória entra no quarto reclamando que os outros estão se afastando dela, iniciando uma discussão com Camilla e Thamiris. Camilla a acusa de sempre querer conversar, mas evitar se posicionar, especialmente na votação, onde sua mudança de voto poderia ter prejudicado Thamiris.

Vitória tenta justificar sua decisão, mas Camilla e Thamiris insistem que ela se esquivou do compromisso com o grupo. A discussão se intensifica, com Camilla aumentando o tom e Vitória chorando, alegando desrespeito. Thamiris também se irrita, afirmando que Vitória deveria ter percebido seu descontentamento. A briga gira em torno de lealdade, posicionamento no jogo e a forma como cada uma lida com conflitos e emoções.

VEJA OS TRECHOS DA DISCUSSÃO:

Camilla: “O problema é que você sempre quer conversar, né, Vitória? Às vezes não é só sobre conversar.”

– Camilla critica Vitória por sempre querer resolver tudo na conversa, mas sem tomar atitudes concretas dentro do jogo. Isso reflete a frustração dela com a falta de posicionamento de Vitória.

Camilla: “Você arrega!”

– Após um embate sobre a postura de Vitória no jogo, Camilla a acusa diretamente de recuar nas decisões importantes, insinuando que ela evita conflitos e compromissos estratégicos.

Camilla: “Não contem comigo mais pra porra nenhuma! O que aconteceu hoje é a porra de uma covardia.”

– Revoltada com a atitude de Vitória na votação, Camilla se desliga do grupo e afirma que não quer mais jogar com elas, considerando a mudança de voto de Vitória como uma traição.

Vitória: “Por que você tá gritando assim? Alguma vez eu te tratei mal aqui dentro?”

– Vitória, já chorando, se sente atacada pelo tom de voz agressivo de Camilla e questiona se realmente merece ser tratada dessa forma.

Thamiris: “Então abaixa o seu tom de voz se não quer que eu grite com você.”

– Depois de Vitória reclamar do tom de voz da discussão, Thamiris rebate que se ela não quer ser tratada com gritos, também deve manter um tom mais baixo.

Camilla: “Você preferiu ir lá no adversário. Você sempre faz isso. O que a gente mais cobra de você é posicionamento.”

– Camilla confronta Vitória por supostamente priorizar alianças com jogadores do outro lado da casa, em vez de se manter fiel ao grupo. Isso reforça a narrativa de que Vitória se esquiva de compromissos estratégicos.

Thamiris: “Quem tava chorando no quarto era o Gui ou era eu?”

– Thamiris se sente magoada porque Vitória procurou Guilherme antes de falar com ela após a votação, sugerindo que sua dor foi ignorada.

Vitória: “DEIXA EU TERMINAR DE FALAR!”

– Em meio à confusão, Vitória perde a paciência e se impõe na conversa, tentando se fazer ouvir diante da pressão de Camilla e Thamiris.