BBTS doa notebooks para associações de extrativistas no Acre

A BB Tecnologia e Serviços reforçou seu compromisso com a inclusão digital e o desenvolvimento sustentável ao doar 18 notebooks para associações da Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre. A entrega dos equipamentos ocorreu na última quinta-feira (20), na cidade de Epitaciolândia, situada a cerca de 200 quilômetros da capital Rio Branco.

Os notebooks foram distribuídos para representantes de 14 associações que atuam diretamente na preservação ambiental e na sustentabilidade econômica das comunidades extrativistas da região. A iniciativa tem como objetivo apoiar o trabalho das instituições, proporcionando mais acesso à tecnologia e fortalecendo a gestão de projetos voltados à conservação da floresta e ao desenvolvimento socioeconômico dos extrativistas.

Para a BBTS, a doação representa um passo significativo na promoção da inclusão digital em áreas de difícil acesso. “Para nós é um grande prestígio promover essa iniciativa, porque é algo que está totalmente atrelado ao propósito da empresa de gerar valor para a sociedade. Visitamos algumas associações, conversamos com representantes e vimos de perto como esses equipamentos farão grande diferença no trabalho de cada grupo”, destacou a superintende da Gered, Tathiana Schmelzer.

Os representantes das associações comemoraram a doação. “Passamos muito tempo sem computador. Hoje, temos um computador de mesa, mas o notebook fará grande diferença no nosso trabalho. Visitamos muitas comunidades e, sem algo portátil, não conseguimos apresentar algo visual durante reuniões nas comunidades. Agora será possível”, agradece Leide Aquino, da Associação de Moradores e Produtores da Resex Chico Mendes em Xapuri.

A Reserva Extrativista Chico Mendes é um dos principais territórios de preservação ambiental do Brasil, abrigando comunidades que dependem do manejo sustentável dos recursos naturais para sua subsistência. O acesso à tecnologia é essencial para a modernização dos processos administrativos dessas associações, permitindo maior eficiência na comunicação, no planejamento de atividades e na captação de recursos.

A ação reforça o compromisso da BBTS com a responsabilidade social e ambiental, contribuindo para o fortalecimento de comunidades que desempenham um papel essencial na preservação da Amazônia. A empresa segue buscando oportunidades para apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável e a inclusão digital em diversas regiões do país.