Bebê de 2 meses esfaqueado pelo pai na cabeça está fora de perigo, diz polícia

O bebê de dois meses esfaqueado pelo pai durante briga com a mãe, no bairro Maria Helena, na região de Venda Nova, neste domingo (23), está fora de perigo. Segundo informações obtidas pela reportagem da Itatiaia com a Polícia Militar (PM), a criança foi atingida na cabeça.

O bebê permanece internado no Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde médicos tratam o ferimento. O pai dele, que tentou fugir, foi preso por militares do 49º Batalhão.

Ele também recebeu atendimento médico, visto que foi esfaqueado pela mulher após agredir o bebê.

Ainda conforme militares, o autor possui histórico de violência doméstica, acumulando ocorrências de ameaça contra a companheira.