Bebê é encontrado morto dentro de saco no gramado de unidade de saúde em GO

Um bebê foi encontrado morto dentro de um saco plástico no gramado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasicon, no Centro de Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Ele foi localizado na manhã deste domingo (2) por populares depois que um cachorro mexeu no lixo, informou a Polícia Científica. De acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios.