Bebê recém-nascido é retirado de casa alagada após fortes chuvas em Rio Branco

Em meio aos alagamentos que tomaram conta de diversas áreas de Rio Branco, uma cena comovente chamou a atenção: um bebê recém-nascido foi retirado com urgência de uma casa alagada, em uma das regiões mais afetadas pela cheia do Rio Acre. A imagem mostra a mãe, angustiada, segurando a criança enquanto é conduzida para um local seguro, com os móveis da casa destruídos pela água.

A família, visivelmente desolada, vive um momento de desesperança após perder grande parte da mobília. Os danos causados pelas fortes chuvas e pelo aumento do nível do rio deixaram várias residências inabitáveis, e muitas famílias estão em situação de risco, com suas casas invadidas pelas águas.

A Defesa Civil de Rio Branco segue em alerta e realiza o monitoramento contínuo das áreas afetadas, enquanto os moradores tentam lidar com as consequências dessa tragédia. A situação é ainda mais crítica para as comunidades ribeirinhas e bairros mais baixos, que tradicionalmente enfrentam os impactos das enchentes.

A previsão de mais chuvas intensas agrava ainda mais o quadro.

Veja o vídeo: