Bebê tem queimadura de 1º grau no pé ao pisar em chão quente de creche

Um bebê de um ano e meio sofreu queimaduras de 1º grau ao pisar descalça no chão quente da creche que frequenta em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, na manhã do dia 11 de fevereiro.

O menino estava na área recreativa da Cemeb Dirce Pedroso, no bairro Jardim Promeca. Descalço, ele acabou correndo em direção a uma área descoberta do local.

Depois disso, o bebê foi levado pela equipe escolar até uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde recebeu os primeiros-socorros.

Ele foi diagnosticado com queimaduras de primeiro grau nos dois pés. A criança foi para casa e recebeu atendimento domiciliar de uma equipe do posto de saúde.

Em nota, a Prefeitura de Várzea Paulista informou que a creche Cemeb Dirce Pedroso foi reformada em 2024 e entregue no dia 25 de janeiro. A administração municipal ressalta que o material usado na obra é adequado para áreas de recreação infantil.

“Outras escolas municipais receberam o mesmo material, que vem sendo utilizado há mais de um ano em áreas descobertas, sem que tenham sido registrados problemas. A área foi avaliada e não há necessidade de interdição ou de notificação à empresa fabricante do piso. A criança foi encaminhada à Unidade Básica de Saúde (UBS) para atendimento médico e também teve atendimento domiciliar da saúde”, diz a pasta.

A Unidade Gestora de Educação também reforçou, junto às outras escolas e creches, orientações sobre o uso das áreas externas durante as ondas de calor, destacando a importância da utilização de calçados fechados durante todas as atividades e de recorrer a jatos d’água para umedecer os pisos.