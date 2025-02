Beyoncé e Kendrick Lamar são os maiores ganhadores do Grammy 2025; veja a lista dos vencedores

Neste domingo, 2 de fevereiro, aconteceu a 67ª edição da premiação Grammy Awards, uma das mais importantes do cenário musical. A cerimônia de premiação foi realizada no Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O Grammy 2025 foi marcado por fortes discursos políticos e emocionantes tributos às vítimas dos incêndios em Los Angeles. Além dos pedidos de doações para apoiar os afetados, diversos artistas usaram o palco para manifestar suas opiniões contra medidas do governo de Donald Trump.

Lady Gaga e Bruno Mars, ao receberem o prêmio de Melhor Performance Pop por Die with a Smile, destacaram questões sobre direitos LGBTQIA+. Gaga fez um discurso enfático em defesa das pessoas transgênero: “O amor é livre e cada pessoa merece viver sua verdade, sem medo.” A plateia aplaudiu de pé.

Já Shakira, vencedora do prêmio de Melhor Álbum Pop Latino, dedicou sua vitória aos imigrantes nos Estados Unidos, que enfrentam ameaças constantes de deportação após a eleição de Trump. “Vocês são a alma deste país, e estamos aqui para lutar por vocês,” declarou a cantora colombiana, emocionando o público presente.

O evento mostrou o poder da música não apenas como entretenimento, mas também como plataforma de resistência e solidariedade diante de questões sociais e políticas urgentes.

Os maiores vencedores

Neste ano, Anitta representou o Brasil na categoria de Melhor Álbum Pop Latino, mas foi derrotada pela colombiana Shakira nesta categoria. Outros artistas brasileiros foram indicados nesta edição, como Hamilton de Holanda e Eliane Elias, que concorreram ao prêmio de Melhor Álbum de Jazz Latino.

Beyoncé fez história ao finalmente conquistar o Grammy de Melhor Álbum do Ano com “Cowboy Carter”, seu aclamado primeiro disco country. A vitória veio após anos de indicações e expectativas frustradas nessa categoria. A artista, que já detinha o recorde de maior vencedora da premiação, consolidou ainda mais sua posição histórica.

A vitória foi especialmente simbólica, acontecendo em uma edição com o quadro de votantes mais diverso da história do Grammy. Durante seu discurso emocionado, Beyoncé agradeceu aos fãs, à equipe envolvida na criação do álbum e celebrou a importância da diversidade no cenário musical: “Essa vitória não é apenas minha, mas de todos os que desafiam os rótulos e reimaginam o que é possível na música.”

Com “Cowboy Carter”, a artista não apenas expandiu seu repertório criativo, mas também quebrou barreiras em um gênero historicamente marcado por resistências à diversidade.

Mas, Kendrick Lamar foi o grande destaque do Grammy 2025, levando para casa sete estatuetas, incluindo Melhor Gravação e Canção do Ano com “Not Like Us”, um hit marcante que respondeu ao rival Drake em uma batalha de rimas que dominou o cenário musical. Durante a cerimônia, ele recebeu um dos prêmios das mãos da lendária Diana Ross e aproveitou o palco para reafirmar a força do gênero: “Nada é mais poderoso que o rap.”

A noite histórica também abriu espaço para novos talentos. Doechii, artista em ascensão, conquistou o Grammy de Melhor Álbum de Rap. Durante seu emocionante discurso, ela destacou a importância da representatividade feminina no gênero: “Tem muitas mulheres negras que estão me assistindo, e queria dizer que vocês conseguem. Não permitam que projetem estereótipos sobre vocês.” A mensagem tocante arrancou aplausos e reforçou a relevância de uma nova geração no rap.

Outro destaque foi Chappell Roan, que venceu como Artista Revelação. Durante seu discurso, fez um apelo para que gravadoras invistam mais nos artistas em início de carreira. A cantora apresentou Pink Poney Club, montada em um enorme cavalo rosa, em um tributo vibrante aos clubes LGBTQIA+ de Los Angeles.

Beyoncé protagonizou um dos momentos mais comentados da noite ao receber o Grammy de Melhor Álbum Country das mãos de Taylor Swift, relembrando a tensão de uma edição anterior em que perdeu o principal prêmio da noite para a mesma artista.

Veja a lista completa de vencedores do Grammy

Álbum do ano

New Blue Sun – Andre 3000

Cowboy Carter – Beyoncé (vencedor)

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

Brat – Charlie XCX

Djesse Vol. 4 – Jacob Collier

Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish

The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan

The Tortured Poets Department – Taylor Swift

Música do ano

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

Birds of a Feather – Billie Eilish

Die With a Smile – Lady Gaga e Bruno Mars

Fortnight – Taylor Swift e Post Malone

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Not Like Us – Kendrick Lamar (vencedor)

Please Please Please – Sabrina Carpenter

Texas Hold’em – Beyoncé

Gravação do ano

Now And Then – The Beatles

TEXAS HOLD ‘EM – Beyoncé

Espresso – Sabrina Carpenter

360 – Charli XCX

BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish

Not Like Us – Kendrick Lamar (vencedor)

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Fortnight – Taylor Swift and Post Malone

Artista revelação

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan (vencedor)

Shaboozey

Teddy Swims

Melhor álbum pop latino

Funk Generation – Anitta

El Viaje – Luis Fonsi

GARCÍA – Kany García

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira (vencedora)

ORQUÍDEAS – Kali Uchis

Melhor performance pop solo

Beyoncé – Bodyguard

Sabrina Carpenter – Espresso (vencedor)

Charli XCX – Apple

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Melhor álbum pop vocal

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter (vencedora)

HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish

eternal sunshine – Ariana Grande

The Rise And Fall Of A Midwest Princess – Chappell Roan

THE TORTURED POETS DEPARTMENT -Taylor Swift

Melhor performance pop em duo ou grupo

Gracie Abrams e Taylor – Us

Beyoncé e Post Malone – Leviis Jeans

Charlie xcx e Billie Eilish – Guess

Ariana Grande e Brandy & Monica- The Boy is Mine

Lady Gaga e Bruno Mars – Die With a Smile (vencedores)

Melhor clipe

Tailor Swif – A$AP Rocky

Fortnight – Taylor Swift and Post Malone

360 – Charli xcx

Houdini – Eminem

Not Like Us – Kendrick Lamar (vencedor)

Melhor gravação pop dance

Make You Mine – Madison Beer

Von Dutch – Charli xcx (vencedor)

L’AMOUR DE MA VIE [OVER NOW EXTENDED

EDIT] – Billie Eilish

EDIT] – Billie Eilish yes, and? – Ariana Grande

Got Me Started – Troye Sivan

Melhor álbum dance/eletrônica

Make You Mine – Madison Beer

BRAT – Charli XCX (vencedor)

Von Dutch – Charli XCX

L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit] – Billie Eilish

Yes, And? – Ariana Grande

Got Me Started – Troye Sivan

Melhor álbum de R&B

11:11 (Deluxe) – Chris Brown (vencedor)

Vantablack – Lalah Hathaway

Revenge – Muni Long

Algorithm – Lucky Daye

Coming Home – Usher

Melhor performance de R&B

Guidance – Jhené Aiko

Residuals – Chris Brown

Here We Go (Uh Oh) – Coco Jones

Made For Me (Live On BET) – Muni Long (vencedor)

Saturn – SZA

Melhor música de R&B

After Hours – Kehlani

Burning – Tems

Here We Go (Uh Oh) – Coco Jones

Ruined Me – Muni Long

Saturn – SZA (vencedor)

Melhor performance de rap melódico

KEHLANI – Jordan Adetunji Featuring Kehlani

SPAGHETTII – Beyoncé, Linda Martell & Shaboozey

We Still Don’t Trust You – Future & Metro Boomin Featuring The Weeknd

Big Mama – Latto

3:AM – Rapsody and Erykah Badu (vencedor)

Melhor música de rap

Asteroids – Rapsody and Hit-Boy

Carnival – ¥$ (Kanye West & Ty Dolla $ign), Rich The Kid & Playboi Carti

Like That – Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar

Not Like Us – Kendrick Lamar (vencedor)

Yeah Glo! – GloRilla

Melhor performance de rap

Enough (Miami) — Cardi B.

Where The Sun Shines Again — Common, Pete Rock e Bilal.

Nissan Altima — Doechii.

Houdini — Eminem.

Like That — Future, Metro Boomin e Kendrick Lamar.

Yeah Glo! – Glorilla

Not Like Us – Kendric Lamar (vencedor)

Melhor álbum de rap

Might Delete Later – J. Cole

The Auditorium, Vol. 1 – Common & Pete Rock

Alligator Bites Never Heal – Doechii (vencedor)

The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) – Eminem

We Don’t Trust You – Future & Metro Boomin

Melhor álbum de rock

Happiness Bastards – The Black Crowes

Romance – Fontaines D.C.

Saviors – Green Day

TANGK – IDLES

Dark Matter – Pearl Jam

Hackney Diamonds – The Rolling Stones (vencedor)

No Name – Jack White

Melhor canção de rock

Broken Man — St. Vincent (vencedora)

Beautiful People (Stay High) — The Black Keys

Dark Matter — Pearl Jam

Dilemma — Green Day

Gift Horse — Idles

Melhor performance de rock

Now And Then — Beatles (vencedor)

Beautiful People (Stay High) — The Black Keys

The American Dream Is Killing Me — Green Day

Gift Horse — Idles

Dark Matter — Pearl Jam

Broken Man — St. Vincent

Melhor álbum de música alternativa

Neon Pill — Cage the Elephant

Song of the Lake — Nick Cave & the Bad Seeds

Starburster — Fontaines D.C.

Bye Bye — Kim Gordon

Flea — St. Vincent (vencedora)

Melhor performance de música alternativa

Flea — St. Vincent (vencedora)

Neon Pill — Cage the Elephant

Song of the Lake — Nick Cave & the Bad Seeds

Starburster — Fontaines D.C.

Bye Bye — Kim Gordon

Melhor performance de música africana

Tomorrow – Yemi Alade

MMS – Asake & Wizkid

Sensational – Chris Brown, Davido & Lojay

Higher – Burna Boy

Love Me JeJe – Tems (vencedor)

Melhor álbum country

COWBOY CARTER – Beyoncé (vencedora)

F-1 Trillion – Post Malone

Deeper Well – Kacey Musgraves

Higher – Chris Stapleton

Whirlwind – Lainey Wilson

Produtor não-clássico do ano

Alissia

Dernst “D’Mile” Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro (vencedor)

Melhor performance solo de country

16 CARRIAGES – Beyoncé

I Am Not Okay – Jelly Roll

The Architect – Kacey Musgraves

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

It Takes A Woman – Chris Stapleton (vencedor)

Melhor performance em duo/grupo de country

Cowboys Cry Too – Kelsea Ballerini eNoah Kahan

II MOST WANTED – Beyoncé feat. Miley Cyrus (vencedor)

Break Mine – Brothers Osborne

Bigger Houses – Dan e Shay

I Had Some Help – Post Malone feat. Morgan Wallen

Melhor álbum de reggae

Take It Easy – Collie Buddz

Party With Me – Vybz Kartel

Never Gets Late Here – Shenseea

Bob Marley: One Love – Music Inspired By The Film (vencedor)

Evolution – The Wailers

Compositor não-clássico do ano

Jessi Alexander

Amy Allen (vencedor)

Edgar barrera

Jessie Jo Dillon

Raye

Melhor música composta para mídia visual

Ain’t No Love In Oklahoma – Luke Combs

Better Place – *NSYNC & Justin Timberlake

Can’t Catch Me Now – Olivia Rodrigo

It Never Went Away – Jon Batiste (vencedor)

Love Will Survive – Barbra Streisand

Melhor trilha sonora para mídia visual

American Fiction

Challengers

The Color Purple

Dune: Part Two (vencedor)

Shōgun

Melhor álbum de jazz alternativo

Night Reign — Arooj Aftab

New Blue Sun — André 3000

Code Derivation — Robert Glasper

Foreverland — Keyon Harrold

No More Water: The Gospel Of James Baldwin — Meshell Ndegeocello (vencedor)

Melhor álbum latino de jazz

Spain Forever Again – Michel Camilo & Tomatito

Cubop Lives! – Zaccai Curtis (vencedor)

COLLAB- Hamilton de Holanda & Gonzalo Rubalcaba

Time and Again – Eliane Elias

El Trio: Live in Italy – Horacio ‘El Negro’ Hernández, John Beasley & José Gola

Cuba and Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet

As I Travel – Donald Vega feat. Lewis Nash, John Patitucci & Luisito Quintero

Melhor álbum de vocal de jazz

A Joyful Holiday — Samara Joy (vencedor)

Journey In Black” — Christie Dashiell

Wildflowers Vol. 1 — Kurt Elling & Sullivan Fortner

Milton + Esperanza — Milton Nascimento & Esperanza Spalding

My Ideal — Catherine Russell & Sean Mason

Melhor álbum americano