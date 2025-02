Beyoncé pode entrar para história se vencer Grammy neste domingo; entenda

A cantora Beyoncé poderá entrar para história nesse domingo (2) se vencer alguns prêmios no Grammy Awards, considerado o Oscar da indústria musical.

Se vencer qualquer categoria, das onze que concorre, ela já quebrará seu próprio recorde de artista mais premiada da história da premiação, acumulando 33 vitórias (atualmente, ela tem 32 megafones).

Jejum de 25 anos

Mesmo sendo a mais premiada, a cantora não conquistou ainda destaque na principal categoria da noite: álbum do ano.

Ao longo dos 66 anos de premiação, apenas três mulheres negras ganharam: Natalie Cole, em 1992, Whitney Houston, em 1994, e Lauryn Hill, em 1999.

Se vencer, a dona do hit Texas Hold’Em poderá quebrar esse jejum de 25 anos.

Categorias Country

Beyoncé concorre à quatro categorias no gênero:

Melhor Álbum Country , com o álbum Cowboy Carter .

, com o álbum . Melhor Canção Country , com Texas Hold’Em.

, com Melhor Performance Solo de Country , com 16 Carriages .

, com . Melhor Performance Country em Dupla ou Grupo, com II Most Wanted, parceria com Miley Cyrus .

Se conquistar qualquer uma dessas categorias, a artista se tornará a primeira mulher negra a ganhar um Grammy dentro do gênero country.

Quando acontece a premiação?

A 67⁠º edição do Grammy Awards acontece neste domingo, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A cerimônia irá ser transmitida ao vivo no Brasil pela plataforma de streaming Max e também pela TNT a partir das 22h.

Tem brasileiro na competição?

Sim. A cantora Anitta disputa a categoria de Melhor Álbum Pop Latino pelo disco Funk Generation.

O mineiro Milton Nascimento também está concorrendo. Ele, que está nos Estados Unidos para acompanhar a premiação, está indicado na categoria de Melhor Álbum Vocal de Jazz pelo trabalho Milton + Esperanza, parceria com a estadunidense Esperanza Spalding.

Outra brasileira que está nomeada é Eliane Dias, que concorre à categoria de Melhor Álbum de Jaz Latino com Time and Again. A pianista e cantora paulista já tem duas estatuetas, conquistadas em 2021 e 2022.