Bezerro é devorado por onças famintas no interior e deixa moradores desesperados; ASSISTA

A presença de onças-pintadas tem causado apreensão entre os moradores da comunidade Baturité, às margens do Rio Iaco, na zona rural de Sena Madureira (AC). Esta semana, um criador local encontrou um de seus bezerros parcialmente devorado, supostamente por uma ou duas onças que invadiram a propriedade.

Em um vídeo gravado no local, o morador, que não teve o nome revelado, mostra a cena do ataque: parte do bovino foi destruída e o restante do animal ficou preso em uma cerca. Ele também registrou pegadas dos felinos no chão e o amassado na vegetação. Ele acredita que sejam pelo menos dois predadores atuando na região.

“Elas já atacaram várias vezes por aqui. Além do gado, também mataram ovelhas, porcos e outras criações”, lamentou o criador, que aparece nas imagens empunhando uma espingarda, temendo ser atacado pelos animais selvagens.

A comunidade, cercada por floresta nativa, já enfrenta recorrentes episódios de ataques de onças, o que resulta em prejuízos para os criadores. Especialistas recomendam medidas preventivas, como a instalação de cercas elétricas, currais reforçados e o uso de cães de guarda treinados para afastar predadores. No entanto, moradores da região alegam dificuldades financeiras para investir em soluções de proteção.