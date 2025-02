Bianca Censori apostou em um look ousado para o Grammy 2025, que ocorre neste domingo (2/2) em Los Angeles, nos Estados Unidos. A australiana, esposa de Kanye West, escolheu uma roupa totalmente transparente para exibir no tapete vermelho do evento.

Após alguns flashs, a modelo acrescentou um casaco preto ao figurino.

Bianca Censori acompanha o rapper Kanye West, que concorreu na categoria Melhor Música de Rap, com o single Carnival. O cantor não foi premiado.