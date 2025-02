Bianca Censori surge nua em pôster de filme de Kanye West; veja

Nudez de Bianca Censori e falas de Kany West

O começo do ano contou com diversas polêmicas relacionadas ao casal. No início de fevereiro, durante o Grammy, Bianca Censori apareceu completamente nua e roubou as atenções do prêmio.

Dias após a performance pública, Kanye West compartilhou diversos ataques aos judeus e se disse nazista em publicações feitas no X, antigo Twitter. Inclusive, ele passou a vender uma camiseta estampada com uma suástica na loja de roupas dele.

Em meio às polêmicas, portais internacionais noticiaram que o casal teria terminado a relação. Entretanto, um representante do rapper negou a informação. “Essa é a quinta ou a sexta vez que veículos noticiam equivocadamente que Ye e Bianca estão se separando? Já perdi a conta”, disse o porta-voz ao The Hollywood Reporter.