Bilheite único leva prêmio de mais R$ 100 milhões na Mega-Sena; veja os números

Um apostador do Rio de Janeiro (RJ) começou a semana com a vida transformada após acertar sozinho as seis dezenas do concurso 2833 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (25). O sortudo levará para casa um prêmio impressionante de R$ 131.361.519,85.

Os números sorteados foram: 01 – 03 – 13 – 16 – 36 – 56.

Além do grande vencedor, outras 205 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 35.629,31 cada. Já a quadra, que premiou 11.347 jogadores, pagará R$ 919,56 por bilhete.

O próximo concurso da Mega-Sena acontece na quinta-feira (27), com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. Para concorrer, os jogadores devem registrar suas apostas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal ou através do site oficial de loterias do banco. O jogo mínimo custa R$ 5 e permite a escolha de seis dezenas entre 1 e 60. Para aumentar as chances de vitória, é possível marcar mais números, mas o valor da aposta sobe proporcionalmente. Por exemplo, uma aposta com sete números custa R$ 35.