Bittar defende Bolsonaro e critica inquérito sobre tentativa de golpe: “Único crime foi amar o Brasil”

O senador Marcio Bittar (União-AC) publicou em suas redes sociais nesta segunda-feira (24), um trecho do programa Tribuna Livre, em que o apresentador questiona as acusações que constam no inquérito que investiga o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado.

Na legenda da publicação, o senador defende Bolsonaro e afirma que as acusações contra o ex-presidente são indevidas.

“O único crime de Bolsonaro foi amar demais o Brasil e querer melhorar o nosso país. Todo o resto que tentam imputar a ele, não passa de delírio”, disse Bittar.

No vídeo, o apresentador do programa classificou como grave as ações atribuídas ao ex-presidente e questionou as acusações.

“Rapaz, o que foi que esse homem roubou no país para pegar 38 anos de cadeia? Me diga aí. Com toda franqueza. Fala certo, aqui não é negócio de esquerda nem de direita. Todo mundo sabe que eu tenho convicção de direita, isso todo mundo já sabe. O que foi que esse homem roubou nesse país? Quantas malas de dinheiro foram pegas na casa dele?”, indagou.