Bittar e Bocalom fazem tour por obras de Rio Branco e visitam elevado e Mercado Elias Mansour

As obras do elevado Mamedio Bittar continuam avançando na Avenida Ceará. Para acompanhar os progressos, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou, na manhã desta sexta-feira (21), uma visita técnica ao local, acompanhado pelo senador da República Márcio Bittar.

Na ocasião, o prefeito enfatizou que a obra será concluída ainda em 2025. “Essa obra é para inaugurarmos lá pelo meio de setembro, talvez um pouco mais tarde, mas, se Deus quiser, essa inauguração acontecerá este ano. Não cabe mais uma cidade como Rio Branco não ter elevados e viadutos”, destacou.

Bocalom também ressaltou que, quando concluído, o viaduto ajudará a população a economizar combustível e terá mais tempo para aproveitar com suas famílias. Além disso, revelou que há a possibilidade de outras construções do tipo em pontos de gargalo no trânsito.

De acordo com o prefeito, foram investidos mais de R$10 milhões em recursos próprios na obra.

O senador Márcio Bittar também destacou a importância das obras de mobilidade urbana realizadas pelo prefeito.

“Ele inaugurou no ano passado o elevado Beth Bocalom e, junto com essa obra, vamos beneficiar mais ou menos 30 mil pessoas diariamente”, destacou Bittar.

Os dois também visitaram as obras do Mercado Elias Mansour. O senador revelou que o mercado é um espaço de sua infância, que ele não teve a oportunidade de visitar na vida adulta, e expressou seu orgulho em poder ajudar na recuperação do local.

“Nada me dá mais satisfação do que ver o trabalho em Brasília sendo executado no nosso estado. Hoje, estamos aqui no local que vai se tornar uma garagem, com capacidade para mais de 80 carros, o que ajudará muitas pessoas a frequentarem o mercado”, disse.

O prefeito Tião Bocalom também relembrou que foram investidos R$9 milhões pela prefeitura, além de R$20 milhões provenientes de emendas do senador Bittar.

“Estas obras realmente são a marca da nossa gestão, o mercado, os viadutos. É muita coisa feita com recursos próprios”, destacou.

“Quero agradecer ao senador Márcio Bittar por essa parceria, que já dura mais de 20 anos, olhando pelo Acre”, concluiu o prefeito.

VEJA FOTOS: