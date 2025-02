Bittar vai sair do União Brasil e se filiar ao PL de Bolsonaro: “Uma forma de ajudar mais o Acre”

O senador Marcio Bittar vai sair do União Brasil (UB) e migrar para o Partido Liberal (PL). A informação foi dada pelo próprio político em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet nesta sexta-feira (7).

O apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é o principal motivo da mudança, de acordo com Bittar.

“Eu ajudo o Acre e a Amazônia muito mais se estiver mais próximo do presidente Bolsonaro. Minha vida é muito boa no UB e tenho uma relação excelente com os Ruedas [irmãos Fábio e Antônio], mas, se eu estiver na cúpula do presidente, isso tudo me deixa muito tranquilo para ajudar o nosso estado, a Amazônia. Vou concorrer à reeleição pelo PL”, afirmou.

Mesmo no UB, Bittar foi o principal responsável pela filiação do atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ao PL. No Acre, o senador é a pessoa mais próxima de Bolsonaro.

Ainda em entrevista, Marcio disse que Bolsonaro é a maior liderança do país e que as decisões da direita sobre 2026 passam pelo aval do ex-presidente.

“Bolsonaro é a maior liderança que temos. Ele vai ser candidato em 2026 e, se não for, alguém indicado por ele será. Portanto, estou com ele nessa missão”, concluiu.