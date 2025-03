Bloco das Virgens do Yaco se prepara para agitar Sena Madureira neste sábado

tradicional Bloco das Virgens do Yaco está de volta a Sena Madureira, no Acre, e promete movimentar a cidade neste sábado, 1º de março. A concentração começa às 15h na praça do Bosque, com muitas risadas e irreverência, reunindo homens vestidos de mulher e mulheres vestidas de homem, em um desfile de pura diversão e folia. Às 17h, os participantes começam o percurso pelas ruas do centro, seguindo pela Avenida do Guanabara e passando pelo Centro Comercial até dar uma volta na praça.

O bloco segue até o palco oficial, onde a prefeitura disponibilizou uma banda para agitar ainda mais a festa. Dailan Pinheiro, um dos organizadores, destacou a importância de retomar o evento após algum tempo e convidou a comunidade para participar dessa celebração que já faz parte da cultura local.

“Vai ser uma grande festa, com muito calor humano e animação. Convido todos a virem com a gente para reviver essa tradição”, afirmou Dailan, ressaltando que a preparação de bebidas e toda a estrutura já estão organizadas para garantir a diversão de todos.

A expectativa é que o Bloco das Virgens do Yaco traga muita energia e alegria para os foliões de todas as idades, como promete essa edição do evento.

Veja o vídeo: