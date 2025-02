Bloco ‘Vai Quem Quer’, tradicional do Tucumã, espera receber mais de 10 mil pessoas neste ano

Fundado em 1991, o bloco Vai Quem Quer ou também conhecido como Bloco do Sujo chega à 33ª edição este ano e promete atrair mais de 10 mil foliões. Este ano, o evento ocorre no dia 2 de março, domingo, com concentração a partir das 14h, tradicionalmente na Avenida Noroeste, no bairro Tucumã.

O bloco surgiu após uma partida de futebol entre os moradores do bairro, o atual presidente do bloco, Ronny Querque, relatou que a ideia surgiu próximo a data do carnaval.

“Naquela época, nós saímos pela primeira vez, conseguimos instrumentos, saímos todos sem camisa, jogando talco, jogando maisena. Era o famoso Bloco do Sujo de antigamente. Os fundadores foram Danilo, Toninho, Jumar, César, Júnior, o finado Assis e outros. Fizemos esse primeiro desfile para testar e continuamos”, destacou Ronny, em entrevista ao site A Gazeta do Acre.

Na edição do ano passado, o bloco reuniu quase 10 mil pessoas. Para este ano, a expectativa é ultrapassar esse número, segundo a organização. Apesar disso, a diretoria já tem consciência de que as ruas do bairro são pequenas para a proporção que o evento alcançou.

A organização do bloco é feita inteiramente pela comunidade, mas conta com o apoio do Governo do Acre e da Prefeitura de Rio Branco, que disponibilizam tendas, banheiros químicos e a sinalização das ruas por meio da RBTrans.

Organizado e pensado para a população, o bloco é conhecido pela tradição de os homens irem vestidos de mulheres e as mulheres vestidas de homens, envolvendo famílias inteiras, incluindo crianças e idosos.