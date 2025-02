Com a proximidade do Carnaval da Família 2025, que iniciam na próxima sexta (28), os blocos carnavalescos de Rio Branco realizam na noite desta quarta-feira (26), o último ensaio antes do concurso.

O último ensaio acontece na Rua Rui Barbosa, em frente à Prefeitura de Rio Branco, onde os blocos se apresentarão durante o carnaval. Dezenas de pessoas se reuniram para assistir os blocos. Entre os blocos tradicionais da capital acreana estão o 6 é Demais, Sambase e Unidos do Fuxico.

Veja fotos: