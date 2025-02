BLOG DO TON: se Joabe Lira não acordar pra vida, PP vai mandar e desmandar na Câmara

A manobra que agigantou o PP no jogo das comissões não diminui em nada o prefeito Tião Bocalom. Até porque ele decidiu andar junto do partido. Mas esse jogo enfraquece — e muito — o presidente Joabe Lira, escolhido a dedo por Bocalom para colocar ordem na bagunçada casa.

O relacionamento da prefeitura com o Progressistas pode — e vai — ser resolvido com um estalar de dedos. A perda de comando de Joabe, não. As comissões já estão montadas e postas. E não foi o presidente Joabe que montou. Foi o PP.

É bom o presidente Joabe acordar para a vida, o prefeito e a prefeitura precisam dele.

VAI FAZER PARTE — O Progressistas vai fazer parte da gestão. Na Educação, Alysson vai mandar e desmandar sem o adjunto Paulo Machado na barra de sua calça. Fora isso, mais duas secretarias — a Zeladoria é a mais cotada — devem ser oferecidas ao PP e bloquinho — talvez Esportes ou Cultura — formado por partidos que fazem parte do executivo estadual.

É ESPERAR — Mas o estrago das comissões não pode ser desfeito. Agora é esperar para ver como a Câmara se ajeita.

BLOQUINHO — O PP não tem somente seis vereadores, tem mais. O partido controla também, quer queiram quer não, os vereadores do bloquinho — com exceção de Zé Lopes que está no Republicanos e não tem relação com o governo estadual.

NO ACRE INTEIRO — Aos amigos, as benesses do Rei. Aos adversários, os rigores da lei. O governo continua fazendo um pente fino para exonerar toda e qualquer pessoa com o DNA de Alan Rick. Uma fonte palaciana garantiu que a degola vale para todos os municípios do Acre. Então tá.

NÃO TEM MUITO O QUE FALAR — Alan Rick disse que não vai se pronunciar por agora. Na verdade, Alan não tem muito o que falar, os cargos são do governo. Vai reclamar de perseguição? Dizer que faria diferente? Vai suplantar com comunicação e seguir a vida? É aguardar para ver.

APENAS A VERDADE — Quando esta santa coluna disse, tempos atrás, que a candidatura de Rick ao governo era rejeitada por muita gente no setor político, não era por ter algo contra Alan — que, aliás, já foi muito elogiado neste espaço. Essa é apenas a verdade que pouca gente tem coragem de dizer.

MÁGOA? — O presidente da Apex, Jorge Viana, quase não se pronuncia sobre os fatos políticos do Acre, mas não tardou em fazer piada com a situação de Alan: “Com mãe não se brinca”. Será que o menino da floresta guarda algum tipo de mágoa?

QUE NÃO SEJA ENGOLIDO — Gledson Pereira, aliado de primeira hora do deputado estadual Luiz Gonzaga, vai assumir o PSDB no Acre. O partido deve fundir com o PSD de Petecão. O ninho tucano tem décadas de história, mais anos de vida e bagagem que o PSD. Que não seja engolido nessa fusão.

DESCANSA EM PAZ, CEZAR! — Em menos de uma semana, perco mais um amigo. O jovem advogado Cezar Gutierrez. Um garoto incrível dentro e fora do escritório — aliás, colaboramos juntos na última eleição. Vou sentir saudades das horas de conversas, rolês gastronômicos, e brincadeiras. Vá em paz, príncipe! Você vai fazer muita falta.

BATE-REBATE

– O presidente Donald Trump teve barrado na justiça o decreto sobre cidadania por nascimento (…)

– (…) O limite do radicalismo sempre esbarra nas linhas da constituição.

– Situação nada fácil a vivida pelo pastor Paulo Machado (…)

– (…) Fritado de todos os lados (…)

– (…) Aí ele vai lá e… piora tudo (…)

– (…) Enfim…

– A queda de popularidade de Lula no Nordeste é reflexo do que esta santa coluna diz há tempos (…)

– (…) A comunicação do governo federal é xôxa, manca, capenga, anêmica…

– Por falar em comunicação, que fala infeliz a dos alimentos (…)

– (…) Andréia Sadi foi muito feliz ao dizer que existem coisas que nem marqueteiro dá jeito!

