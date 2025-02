Bloquinho da Câmara vai indicar secretário de Esportes na gestão de Bocalom, diz fonte

A reunião que aconteceu nesta quinta-feira (6), na Prefeitura de Rio Branco, não foi apenas para confirmar a saída do secretário-adjunto Paulo Machado da Secretaria de Educação (Seme) e definir que o vice-prefeito Alysson Bestene vai assumir a pasta.

Também ficou acertado que o grupo de vereadores denominado “bloquinho”, composto pelos parlamentares Zé Lopes, João Paulo Silva (Podemos), Leôncio Castro (PSDB), Márcio Mustafá (PSDB) e Moacir Júnior (Solidariedade), terá a indicação do titular que ocupará a Secretaria Municipal de Esportes (Semue).

A informação foi repassada à reportagem do ContilNet por uma fonte do alto escalão da Prefeitura.

O encontro desta quinta-feira foi coordenado pelo secretário de Gestão Administrativa (SMGA), Jonathan Santiago de Souza, e contou com a participação de vereadores do Progressistas e do próprio bloquinho.

Outra definição foi a indicação do Progressistas para a Secretaria de Cuidados com a Cidade, como o ContilNet havia adiantado ainda na terça-feira. A nomeação deve ser publicada nos próximos dias, em edição do Diário Oficial do Estado (DOE).