Blue Lock Rivals: veja gameplay, códigos, scripts e mais do jogo de Roblox

Há alguns passos que usuários precisam realizar para poder resgatar códigos em Blue Lock: Rivals. Primeiro, é preciso estar pelo menos no nível 10 no game. Em seguida é obrigatório juntar-se à comunidade do jogo no Roblox e dar Like (Joinha) em Blue Lock: Rivals na página do game em Roblox. Após todos esses passos basta selecionar a opção “Códigos” no menu do Lobby e inserir seu código para resgatar recompensas, normalmente Giradas da Sorte ou Giradas de Fluxo extras.