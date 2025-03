Bocalom diz que Carnaval de 2025 será o melhor de todos e revela novidades em fonte interativa

O Carnaval da Família 2025 iniciou nesta sexta-feira (28), na Praça da Revolução, em Rio Branco.

O evento é realizado pelo Governo do Acre, Prefeitura de Rio Branco e Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou que a cada ano tem melhorado na festa carnavalesca.

“Vamos continuar melhorando porque o povo de Rio Branco merece. É a maior festa popular do Brasil e Rio Branco não pode ficar de fora”, disse.

Bocalom ressaltou ainda que o Carnaval está sendo realizado como era antigamente: na Avenida Getúlio Vargas.

“Aqui é próximo do Terminam Urbano e todo mundo pode vir aqui. Agradeço ao governador Gladson Cameli, à Acisa, ao meu vice-prefeito e aos nossos deputados, senadores, como o Marcio Bittar que veio de Brasília só para abrir essa festa”, destacou.

O prefeito disse ainda que esse ano será melhor que os anteriores e revelou uma novidade.

“A fonte interativa vai funcionar das 20h até às 22h. Ela vai funcionar movimentando as águas de acordo com o som aqui do Carnaval. Então, quem quiser pular Carnaval na ponte interativa está a vontade. É a maior festa que Rio Branco já teve até hoje”, finalizou.