Bocalom exonera Arthur Duarte da secretaria de Esportes e Wendell Barbosa assume cargo

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, exonerou do cargo de secretário de Esportes da capital o jogador Arthur Duarte de Oliveira, em edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (26).

Arthur foi nomeado para o cargo em maio de 2024.

Para o cargo, foi nomeado também nesta quarta-feira o empresário Wendell Meneses Barbosa, indicado pelo Bloquinho da Câmara Municipal de Rio Branco, composto pelos vereadores Zé Lopes, João Paulo Silva (Podemos), Leôncio Castro (PSDB), Márcio Mustafá (PSDB) e Moacir Júnior (Solidariedade).