Bocalom não assina consórcio do saneamento básico e Alan Rick vai à Câmara tratar sobre o assunto

O senador Alan Rock esteve na manhã desta quinta-feira (13) na Câmara Municipal para falar sobre saneamento básico para o Estado. Ele apresentou um projeto de estruturação, que deverá dizer em detalhes, o que é preciso no Acre para solucionar o problema no estado. Trata-se de um consórcio que deve atender os 20 municípios, mas que deve ser aferido por cada gestor.

Alan afirmou que o projeto está nas mãos do prefeito Tião Bocalom desde novembro do ano passado, quando o ministro do Desenvolvimento esteve no Acre trazendo as informações sobre os aterros sanitários e saneamento, a fim de que Rio Branco e outros municípios, pudessem participar do projeto. Porém, é necessária a assinatura do gestor, o que até agora não foi feito pelo Tião Bocalom.

“Eu quero conversar com o prefeito para ver o que está havendo. Porque o Ministro trouxe naquele seminário e fez uma fala muito importante: Se o Acre perder a janela deste ano, de iniciar os projetos dos aterros e na sequência do iniciar o projeto saneamento, nós não vamos cumprir o prazo de saneamento que está na lei, que é 2030”, destacou o senador.

Segundo Alan, o ministro trouxe a minuta para o município de Rio Branco assinar e consequentemente aderir ao projeto estruturante Contudo, desde novembro do ano passado, o prefeito ainda não assinou e não enviou de volta para Brasília.

Lembrando que os municípios não deverão gastar nenhum centavo para a construção do projeto de aterros sanitários.

Após entrevista à imprensa, o senador Alan Rick se reuniu com os vereadores para tratar e esclarecer acerca do consórcio.