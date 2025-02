Bocalom nomeia novos secretários para seu primeiro escalão; veja nomes e cargos

O prefeito Tião Bocalom nomeou novos integrantes do seu secretariado, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (3).

Klowsbey Viegas Pereira voltou para o cargo de diretor presidente da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB).

Também foi nomeado nesta segunda o gestor Carlos Alberto Alves Nasserala para exercer o cargo de Secretário Municipal de Cuidados com a Cidade.

Quem tinha cargo na primeira gestão de Bocalom e volta ao posto é Arthur Duarte de Oliveira, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Esportes (SEMUE).

Outras nomeações foram publicadas no DOE. Confira a lista: