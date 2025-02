Bocalom promete construir quatro novos restaurantes populares em Rio Branco; veja os locais

O restaurante popular, localizado na Sobral, foi reaberto após longo período sem realizar suas atividades, para a realização de obras, a fim de realizar manutenções e reparos na estrutura.

O evento aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), às 11h, e contou com a presença do secretário municipal de Direitos Humanos, João Marcos Luz.

“Essa é a volta de algo que é extremamente necessário e importante para a política de assistência social do município. Agora nós estamos com a unidade prontinha para atender o cidadão de Rio Branco”, disse o secretário.

Além disso, Luz destacou que outras quatro unidades como a reinaugurada no bairro Sobral.

“O prefeito Tião Bocalom já determinou construir mais quatro, do Calafate, Vila Acre, São Francisco e Tancredo Neves”, revelou.

Além disso, o secretário destacou que as 500 refeições diárias foram mantidas, assim como o valor das refeições, que seguem o preço já praticado de R$2.

O evento contou com a apresentação da Furiosa, banda da Polícia Militar do Acre, com apresentações de músicas religiosas, e os hinos do Brasil e do Acre.

