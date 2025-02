Bocalom quer homenagear Flaviano Melo com nome do novo Mercado do São Francisco

As obras do novo mercado municipal do São Francisco seguem evoluindo. Para averiguar os avanços, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou uma visita técnica ao local na manhã desta quinta-feira (13).

Acompanhado do secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, ele vistoriou a estrutura do local e falou sobre o impacto do investimento.

“É um local onde os nossos produtores rurais, podem vir aqui e vender direto, sem intermediário, ou seja, o produtor passa a ter uma valorização maior do seu produto”, além disso, é cogitada a possibilidade de realizar uma homenagem ao Flaviano Melo, dando seu nome ao local.

“Essa ação está dentro do meu programa, que eu sempre disse, vamos produzir, vamos empregar. Então, quanto mais pessoas vierem pra cá, mais emprego, mais geração de renda. E é isso que importa para o ser humano, ele precisa de primeiro, saúde, mas depois é dinheiro e dinheiro não cai no céu, pra ter dinheiro tem que trabalhar. Então, isso daqui é uma forma de criar um ambiente para que as pessoas possam trabalhar”, continuou o prefeito.

O secretário Cid Ferreira também falou sobre o impacto da construção do mercado e deu mais detalhes sobre a obra.

“O deputado Flaviano disponibilizou verba para a construção desse mercado. A prefeitura, na gestão de Tião Bocalom, também alocou recursos, foram 500 mil com 400 mil, mais ou menos, totalizando cerca de R$1 milhão”, explicou.

O secretário ainda disse que está entre projetado para atender 50 a 80 trabalhadores no local, podendo movimentar valores entre R$300mil e R$400 mil mensalmente.

A obra está no encerramento de sua etapa estrutural, se aproximando de sua fase de acabamentos finais.