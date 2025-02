Bocalom se solidariza com famílias atingidas por chuvas e pede que população evite o descarte irregular de lixo

Após as fortes chuvas que afetaram diversos bairros em Rio Branco no último sábado (22), o prefeito da capital, Tião Bocalom veio a publicou e afirmou se sentir triste com a situação e se solidarizou com as famílias atingidas diretamente com a problemática.

De acordo com o gestor, o poder público não pode agir sozinho nessas situações, que causam dor e sofrimento, mas que além da preocupação, também serve para reflexão sobre nossas atitudes e o impacto causado no meio ambiente.

O prefeito pede que a população repense e pare de realizar o descarte irregular de lixo e entulho nos igarapés, pois, a ação pode colocar em risco a vida de todos.

“Precisamos da ajuda da população para evitar que acontecimentos como esse se repitam. Cada garrafa jogada, cada sofá abandonado e até geladeiras descartadas, como foi visto, contribui para alagamentos, doenças e transtornos”, afirmou.

Bocalom também destaca que a prefeitura segue firme com o compromisso de trabalhar pelo povo de Rio Branco e pede responsabilidade de todos. “O futuro depende de nós”, concluiu.