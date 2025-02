O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou um vídeo em suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (19), como parte da campanha de vacinação contra a gripe na capital acreana.

No vídeo, o prefeito enfatiza a importância da imunização, e que todas as Unidades de Referência em Atenção Primária já estão prontas para acolher a população que for em busca do imunizante.

“Estou tomando a vacina da gripe e você também está convidado. As Uraps estão abertas até as 17h”, reforça o prefeito em vídeo divulgado em seu Instagram.

“Venha e se vacine! Não se esqueça de levar o cartão do SUS e um documento com foto. Cuide da sua saúde e da sua família”, reforça.

