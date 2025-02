Bocalom visita obras do Viaduto da AABB e revela novidades do projeto: “30% já concluído”

As obras continuam acontecendo no segundo mandato do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o viaduto Mamedio Bittar, localizado na avenida Ceará, é uma delas.

Bocalom realizou, na manhã desta quinta-feira (6), uma visita técnica ao local para inspecionar o andamento da obra.

“Eu estou muito feliz que a nossa cidade com esses viadutos já ficou provado ali no outro viaduto as pessoas estão usando, estão felizes, além de embelezar nossa cidade” disse o prefeito, ressaltando que foram quase R$10 milhões investidos pela prefeitura.

O secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira falou sobre o prognóstico da obra, que deve terminar a atual etapa nas próximas semanas.

“Essa obra está indo, já estamos com todos os pilares prontos, e esse mês, acredito que até o final do mês, encerre a parte estrutural, de infra estrutura e o restante é o mais rápido, porque com estrutura metálica, então já vem pré-moldado”, explicou.

O engenheiro responsável pela obra, Geraldo Monteiro, disse que cerca de 30% da obra já esta concluída, mas que esta é a parte mais demorada do processo.

“A parte da estrutura, que são os pilares e as vigas de concreto, finalizamos até o final desse mês”, ressalta ele. As obras devem se encerrar no segundo semestre de 2025.

Veja: