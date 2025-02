Bola de Neve: pastora Denise Seixas renuncia à presidência da igreja

A pastora Denise Seixas, viúva do apóstolo Rina, emitiu comunicado, no fim da noite desta terça-feira (12/2), no qual anuncia a renúncia ao cargo de presidente interina da igreja Bola de Neve.

Segundo a religiosa, a decisão foi tomada após “um período de oração e buscando o melhor para a Igreja e seus membros, em comum acordo com os conselheiros”.

Ainda conforme a nota, a renúncia foi alinhada com a diretoria e o conselho, “respeitando também o legado e as direções estabelecidas pelo Ap. Rina e pela Pra. Denise, ao Conselho, sempre com o objetivo de buscar o melhor para a Igreja”.

“Com a certeza de que Jesus Cristo é soberano, Dono e conduz sua Igreja, seguimos confiando que Ele guiará este novo tempo”, escreveu Denise Seixas.

Disputa pelo comando da Bola de Neve

Desde a morte do apóstolo Rina, em um acidente de moto, na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, no interior paulista, no dia 17 de novembro do ano passado, aos 53 anos, a pastora Denise Seixas entrou em rota de colisão com o conselho da igreja.

A 12ª Vara Cível, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), reconheceu a pastora Denise Seixas como presidente interina e vice-presidente da Bola de Neve. Na decisão, do dia 9 de janeiro, a juíza Camila Bariani determinou que assuma o posto a viúva de Rinaldo Luiz de Seixas, fundador da igreja evangélica, e não de ex-mulher do religioso.