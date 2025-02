Bolada, faltas duras e boa finalização: saiba como foi a reestreia de Neymar pelo Santos

Sem obrigações defensivas, Neymar, que recebeu a faixa de capitão logo que entrou em campo, foi posicionado como uma espécie de meia-atacante, atuando por trás de Tiquinho Soares. Os dois, inclusive, ensaiaram uma boa jogada em dupla após pivô do centroavante e finalização do camisa 10 para fora.

Reserva na primeira etapa, Neymar viu e comemorou do banco o primeiro gol do Santos marcado por Tiquinho Soares. Com uma televisão do lado do lugar onde estava sentado, o camisa 10 acompanhou o lance com bastante atenção, mas comemorou de forma tímida.

COMEMORA, NEY! 🙌

Se liga na reação do @neymarjr com o gol do Tiquinho Soares, que abriu o placar para o Santos.#PaulistãoSicrediÉDoBrasil pic.twitter.com/0OTTuTbdT4 — Paulistão (@Paulistao) February 6, 2025

Bolada

Logo no primeiro lance em campo, Neymar já teve que passar por uma situação para lá de desagradável. Com a bola sob a posse do Botafogo-SP, o atacante foi pressionar o início da construção adversária e acabou recebendo uma bolada na área da virilha. Compadecidos, os próprios jogadores rivais foram socorrer o craque brasileiro, que ficou no chão com dores por alguns instantes. Entradas duras Apesar da nítida admiração por Neymar, os jogadores do Botafogo-SP não aliviaram para o camisa 10 ao longo da partida. Em algumas das primeiras vezes que tocou na bola, o atacante foi parado com duras faltas cometidas pelos atletas adversários. Com cinco minutos de segundo tempo, dois jogadores do Botafogo já haviam sido amarelados por conta disso. Quase o golaço Apesar de atenta, a marcação do Botafogo-SP bobeou e deu espaço para Neymar em algumas oportunidades. Numa dela, o craque deu ótimo passe que quase resultou em gol de Guilherme. QUE PASSE DO NEYMAR! 🤌🏼 pic.twitter.com/2VjOjnVE5K — Santos FC (@SantosFC) February 6, 2025

Na outra, Neymar fez jogada individual na entrada da área e quase marcou um golaço. João Carlos, goleiro do Botafogo, fez boa defesa.