Bolsonaristas no Acre optam por espaço com ar-condicionado para protestar contra Lula

Grupo de bolsonaristas estão organizando uma manifestação intitulada de “Fora Lula 2026 e Anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro”, marcada para o dia 16 de março, e terá como principal ato uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, no entanto os organizadores afirma que a mobilização vai ocorrer em várias cidades do Brasil.

No Acre, o grupo bolsonarista decidiu realizar o evento em um local fechado, ao contrário do que havia sido inicialmente cogitado. O protesto ocorrerá no buffet Afa Jardim, em Rio Branco, dia 15 de março, às 16h. Anteriormente, o evento estava marcado para a Praça da Revolução, no centro da capital.

O movimento nacional, chamado “BASTA! Ou o Brasil para Lula, ou Lula para o Brasil”, divulgou uma mensagem afirmando que o governo cometeu “inúmeros crimes de responsabilidade” e criticando a carga tributária.