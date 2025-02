Bolsonaro diz que “exagerou um pouco” ao falar que não ligava para prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu, nesta sexta-feira (21/2), que exagerou ao usar a expressão “caguei” para demonstrar falta de preocupação com possível prisão em decorrência de julgamento de trama golpista. O antigo chefe de Estado se pronunciou novamente sobre o assunto durante o 1º Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal (PL).

“Ontem eu exagerei aqui um pouquinho”, comentou no mesmo evento em que, no dia anterior (20/2), havia dito que ‘cagava’ para eventual pena. “Falei que estava assim para uma possível prisão. Exagerei um pouco.” Na quinta, o ex-presidente havia dito que lida “o tempo todo” com ameaças do tipo “vão prender o Bolsonaro” e que não ligava para isso.

Ele admitiu que “de vez em quando dá uns coices por aí”, a fim de mostrar que é “de carne e osso”. Segundo Bolsonaro, “a verdade vem nesses momentos”. Bolsonaro, declarado inelegível por oito anos em 2023, também citou a acusação feita contra ele e afirmou que o objetivo do Supremo Tribunal Federal (STF) é tirá-lo da corrida para as eleições de 2026.

“Não existe nada, sequer uma mensagem de ‘zap’, nada”, falou sobre a denúncia. “Aquilo surpreendeu todos vocês, inclusive. Mas eles querem, aqui, vocês sabem quem é, ele (em referência ao ministro Alexandre de Moraes, que analisa a denúncia da PGR): ‘Tirei o cara de combate, vamos acabar com a possibilidade de retornar’ (…). Não tenho medo nenhum de enfrentar esses caras nas urnas.”

Bolsonaro foi responsável pelo encerramento do seminário, que ocorreu até esta sexta-feira em Brasília. Na terça (18/2), ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), junto a Braga Netto, Mauro Cid e outras 31 pessoas, por suposta tentativa de golpe de Estado.